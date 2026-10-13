Immigrazione, "l’Italia apre le frontiere": notizie false dall'Egitto, cosa c'è dietro

“L’Italia apre le frontiere agli egiziani: 165 mila posti di lavoro disponibili”: questa la fake news che da giorni si sta diffondendo in Egitto su giornali e social media. Una notizia falsa che alimenta le speranze di chi vorrebbe lasciare il proprio Paese per realizzare il sogno di trasferirsi in Europa. Resta da capire quale sia il motivo dietro a questa bugia. Il dubbio è che qualcuno stia cercando di spingere gli egiziani verso l’Italia. In alternativa, potrebbe trattarsi solo di un modo per attrarre lettori e fare visualizzazioni.

In realtà, non si tratta nemmeno della prima volta: una manipolazione di questo tipo c'è già stata altre volte. Per esempio ad agosto, come ha ricordato Nova, gli incentivi italiani contro lo spopolamento dei piccoli borghi erano stati presentati come un invito agli egiziani a trasferirsi. “Questa volta, a essere travisato à il decreto flussi, con cui il governo italiano ha programmato 165.850 ingressi di lavoratori stranieri nel 2027. Una cifra autentica, ma che riguarda cittadini di numerose nazionalità, non gli egiziani in particolare, e che non corrisponde ad altrettanti posti di lavoro già disponibili. Il rischio è che questa disinformazione, amplificata dalla circolazione incontrollata dei contenuti sui social, finisca per favorire proprio le reti di intermediari senza scrupoli e trafficanti di esseri umani che lucrano sulle speranze di chi cerca un futuro in Europa”, ha sottolineato l’agenzia di stampa internazionale.