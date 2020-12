Recovery Fund, la Germania contro i Paesi in ritardo: "Irresponsabile perdere ancora tempo", nel mirino anche Giuseppe Conte

08 dicembre 2020 a

A svegliare il governo ci pensa la Germania. Dal paese di Angela Merkel arriva puntuale il rimprovero a Giuseppe Conte (e non solo). Motivo di tensione è la lentezza nel presentare all'Unione europea il piano per ottenere il Recovery Fund, ossia il 209 miliardi di aiuti per far fronte all'emergenza coronavirus. "Le conseguenze sociali ed economiche della crisi diventano ogni giorno più visibili. Abbiamo concordato un pacchetto di recupero molto consistente a luglio - ha premesso il ministro tedesco per gli Affari europei, Michael Roth parecchio innervosito -. Tutti gli Stati membri si sono inoltre impegnati a rispettare lo stato di diritto, valore essenziale dell’Unione. Sarebbe irresponsabile - e qui la frecciatina all'Italia e agli altri Paesi in ritardo sui progetti- ritardare ulteriormente il sostegno essenziale ai nostri cittadini. Dobbiamo sbloccare rapidamente il sostegno finanziario che è così critico per molti Stati membri".

Roth parla di una situazione grave, "motivo di grande preoccupazione", salvo poi lasciare spazio a un po' di ottimismo: "Abbiamo compiuto grandi progressi nei vaccini e gli scienziati europei hanno avuto un ruolo importante in questo, siamo anche stati in grado di assicurarci che tutti i cittadini europei abbiano la possibilità di essere vaccinati", ha poi concluso.

