Monti, colpo grosso del governo: cancellate le sue tasse, ecco quali

21 maggio 2023 a

Con la prossima riforma fiscale gli italiani potranno dire addio alle tasse introdotte dal governo Monti a fine 2011 col cosiddetto decreto "salva Italia". A sparire saranno imposte parecchio sgradite ai contribuenti, come il superbollo auto. E a questo potrebbe aggiungersi anche la revisione della Tobin Tax. Stando a quanto emerso dai lavori parlamentari, pare che sia in discesa la strada per l’abolizione del superbollo. A tal proposito si sono già espressi a favore sia il viceministro dell’Economia Maurizio Leo che il leader della Lega Matteo Salvini.

Per la Tobin Tax, invece, come si legge sul Giornale, "si ipotizzano sia l’abrogazione che l’inserimento di un’esenzione per le transazioni fuori dai mercati regolamentati o l’allargamento dell’esenzione alle quotate con capitalizzazione fino a 1 miliardo". Il partito della premier, però, starebbe lavorando anche ad altro, come la riduzione delle ritenute d’acconto dei lavoratori autonomi, che potrebbero essere portate dal 20% ad almeno il 10% e la possibilità di incentivi fiscali per convogliare il risparmio privato nella patrimonializzazione delle imprese.

Forza Italia, invece, starebbe ragionando su diverse proposte, tra cui la previdenza complementare, con l’ipotesi di aumentare la deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione, e la riduzione dell’Ires e del carico fiscale per le imprese. La Lega, infine, propone di sospendere i termini di impugnativa di una cartella in presenza di un’istanza di autotutela.