Imu, ecco il "premio fedeltà": come ridurre la tassa del 5%

Paghi le tasse con un addebito diretto sul conto corrente bancario o su quello postale? D'ora in potresti accedere a uno sconto. La novità, contenuta nella bozza di decreto legislativo relativa ai tributi locali, prevede un vero e proprio "premio fedeltà" per i contribuenti. Per l'Imu in primis. Ecco allora che agli enti locali viene concessa la possibilità di ridurre del 5 per cento "l'entrata" fino ad un massimo di 1.000 euro per "i contribuenti che autorizzano l'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale".

Ma questa non è l'unica novità. I sindaci dei Comuni - spiega il Messaggero - potranno decidere autonomamente su eventuali sanatorie di cartelle e multe. Lo prevede l'articolo 3 della bozza di decreto, dedicato proprio alle "definizioni agevolate". Queste riguardano la riduzione dell'ammontare dei tributi, l'esclusione o la riduzione degli interessi e delle sanzioni per chi, entro un termine non inferiore a 60 giorni, adempia al pagamento di tasse non versate in precedenza. Ovviamente non è una misura che grazierà tutti in maniera indiscriminata. Ci saranno infatti dei paletti che i primi cittadini dovranno rispettare prima di decidere se effettuare o meno un condono. Il primo? Quello delle "esigenze straordinarie" in modo da non compromettere l'ordinaria attività di riscossione. Le sanatorie poi dovranno "essere limitate a casi eccezionali" e "circoscritte" nella durata temporale.

E ancora: non potranno mai prevedere la cancellazione totale del credito dell'ente. Per combattere l'evasione fiscale, tra le altre cose, il decreto prevede che l'80 per cento delle somme riscosse grazie alle "segnalazioni" degli enti locali, venga riversato nei loro bilanci. Fino ad oggi la soglia è stata del 50 per cento. Sempre ai Comuni viene data la possibilità di subordinare il rilascio di licenze, di concessioni, e di autorizzazioni, alla verifica dell'eventuale esistenza di irregolarità definitivamente accertate relative al pagamento di tributi comunali.