Dazi, l'errore da non commettere in Borsa

«There is not one right to ride a wave», non esiste un modo giusto per cavalcare un’onda, dice Jamie O’Brien, l’importante è saperla cavalcare. Ma Jamie O’Brien è un campione del surf, è nato alle Hawai bevendo latte e invece di tirare calci a un pallone, saltava onde. Quanti hanno le sue capacità? Perché affrontare i mercati oggi è come fare surf, le borse oscillano come le onde, un attimo ti tirano su e l’attimo dopo non hai più l’acqua sotto i piedi. Sei un surfista del trading? Mi riferisco agli investitori e ai risparmiatori che hanno tentato l’azzardo venerdì, questa mattina erano già sott’acqua. Dopo il “Black Friday” ecco un “Black Monday” sfiorato. Rosso di mattina, la tempesta si avvicina, l’apertura all’alba in Asia è da brividi, Hong Kong fa la peggiore seduta dal 1997 (l’anno in cui ho cominciato, c’era la crisi del Bath Thailandese e delle “tigri asiatiche”), ma non va meglio in Europa, si apre e anche qui le ondate di vendite travolgono tutti i surfisti di borsa che tentano di fare i fenomeni e guadagnare con il trading, si va giù e ancora più giù.

Intanto quelli entrati venerdì stanno già ritornando a riva dopo aver rischiato l’affogamento. Chi conosce i mercati ha visto nel diluvio di vendite di venerdì, dei goccioloni che avevano la forma dei portafogli degli istituzionali, gente che ha ceduto vendendo e che sicuramente non sarà intenzionata a rientrare a brevissimo, ma prima vorrà osservare la situazione. In effetti il maltempo può durare a lungo ma, come recita la frase di un celebre film, «non può piovere per sempre». E allora ci aggrappiamo a Wall Street, il faro che ci guida nella nebbia, appena apre scattano i rumors: si dice che nel weekend BoFA abbia fatto una riunione d’emergenza per trovare una soluzione alla crisi, un’altra voce emerge dall’entourage di Trump, si parla di sospensione dei dazi per 90 giorni. Le quotazioni riemergono dagli abissi, ma subito le smentite dalla Casa Bianca come tutte «fake news!», e si sprofonda di nuovo.