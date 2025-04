Perché il 23 maggio può arrivare il colpo di grazia alla sinistra

"Il governo non è in grado di rilanciare l'economia del Paese", "E' evidente che la Meloni...

Ma c'è un altro punto che va messo a fuoco e che fa tremare per davvero la sinistra. Nello spazio di soli sette giorni l’esecutivo ha conquistato, infatti, la conferma di Fitch e la promozione di S&P. Ora c'è un altro traguardo all'orizzonte: il 23 maggio per il responso della più severa, come sottolinea il Messaggero, fra le Big Three del rating, Moody's. Una promozione potrebbe rappresentare il colpo di grazia finale per la sinistra.