Btp e Bot, richiesta record. E Gasparri attacca: "Notizia sottovalutata"

Richiesta record di Btp e Bot (Buoni ordinari del Tesoro): gli investitori stranieri partecipano sempre di più al debito pubblico del Paese, stando ai dati pubblicati dalla Banca d’Italia. Il boom è evidente se si tengono in considerazione gli ultimi sei anni. Allo stesso tempo, come si legge sul Secolo d'Italia, la bilancia dei pagamenti ha mostrato uno sviluppo netto di 34,2 miliardi di euro nelle posizioni degli investitori esteri, soprattutto a giugno. Si tratta del picco più alto dal 2019, l’anno in cui i titoli italiani vennero acquistati per un valore complessivo di 35,2 miliardi di euro.

Dall’inizio dell’anno, inoltre, sia i fondi esteri che le banche hanno aumentato le quote di bond governativi italiani per un valore di 84 miliardi. A partire da giugno 2023 il saldo è diventato positivo per oltre 230 miliardi. Al momento, a rendere i Btp italiani attrattivi sono i loro rendimenti appetibili, che li classificano come i più alti dell’eurozona. Ecco perché gli investitori li scelgono. Basti pensare che qualche giorno fa il Btp decennale ha chiuso al 3,59%, mentre lo spread con il Bund tedesco a dieci anni si attesta intorno agli 81 punti base.