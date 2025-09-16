Riforma quoziente Isee, ecco chi ci guadagna

La revisione dell'Isee l'ha lanciata il vicepremier Matteo Salvini. «Ne ho parlato anche con Giorgetti e l'abbiamo portato come Lega in discussione e c'è un confronto in maggioranza, che sia giusto rivedere le regole perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi» ha detto il ministro dei Trasporti e leader del Carroccio domenica in collegamento alla festa dell'Udc. L'idea alla base è intervenire sulle abitazioni di proprietà e su quanto incidono nella composizione dell'indice. «Non è possibile che possedere una prima casa, aver comprato un monolocale o un bilocale dopo anni di sacrifici ti tolga la possibilità di avere un contributo pubblico» ha detto Salvini. «Così togliamo la stragrande maggioranza delle famiglie italiane dalla possibilità di avere un contributo pubblico».

Di dettagli, al momento, non ce ne sono. Ma si può provare a capire come la proposta avanzata dalla Lega possa incidere sulle famiglie. L'Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il parametro fondamentale per accedere a una lunga serie di agevolazioni: dall'assegno unico per i figli al bonus asilo nido, fino agli sconti sulle bollette o ai contributi per l'affitto. Attualmente la normativa non esclude tutto la prima casa, ma ne limita l'impatto. Vengono infatti detratti 52.500 euro dal valore dell'immobile (soglia che cresce di 2.500 euro per ogni figlio residente); di quanto rimane, si conteggiano solo i due terzi. Ad esempio, per una casa con valore Imu di 80.000 euro, l'effetto sull'Isee è di circa 18.000 euro. Insomma, la prima casa non impatta in maniera particolarmente considerevole sull'indicatore. Anche se togliendola dal calcolo sarebbero molti contribuenti a trarne vantaggio, potendo così accedere ad agevolazioni fiscali che ad oggi risultano precluse. Se la proposta della Lega veniva approvata, per milioni di famiglie proprietarie di casa l'Isee infatti si abbasserebbe, avvicinandosi di fatto alla situazione di chi vive in affitto.