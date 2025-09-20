Fitch, Giorgia Meloni: "Non slogan, ma risultati concreti"

“L’Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l'economia che si rafforza grazie all'aumento dell'occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti”. Con queste parole, affidate a un comunicato diffuso nella prima mattinata di sabato 20 settembre, Giorgia Meloni ha accolto la notizia arrivata nella tarda serata di venerdì 19: Fitch ha alzato il rating dell’Italia da BBB a BBB+, con outlook stabile.

Un passo avanti di rilievo per il Paese, una decisione, quella del colosso del rating, che testimonia come la linea dell'esecutivo stia producendo effetti concreti e riconoscibili a livello economico e anche a livello internazionale. “È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti – ha aggiunto il premier –. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono (crescita, debito, sostenibilità) ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie”, ha concluso il presidente del Consiglio.