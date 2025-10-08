Libero logo
Landini, la proposta Cgil: "Patrimoniale", chi vogliono colpire ora

di Claudio Brigliadorimercoledì 8 ottobre 2025
Sciopero e patrimoniale sono i due unici argomenti programmatici di Maurizio Landini. Calato sul tavolo l'asso della serrata "generale", al segretario della Cgil non resta che calare pure l'altra arma fine-di-mondo. Destinata ad avere lo stesso, deprimente esito. 

Nell'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra, in programma venerdì pomeriggio, la Cgil proporrà al governo di introdurre, appunto, una patrimoniale. "La questione fiscale è centrale - ha detto il segretario generale in conferenza stampa -, continuare a tassare lavoratori dipendenti e pensionati non è più accettabile. C'è bisogno di andare in una direzione che redistribuisca la ricchezza, con una serie di interventi straordinari che diano il segnale di un cambiamento. Proporremo un contributo di solidarietà dalle grandi ricchezze, dai contribuenti oltre i 2 milioni. Si tratta di 500mila contribuenti. Il gettito sarebbe di 26 miliardi l'anno".

Una proposta che trova la risposta ironica dal centrodestra. "Puntuale come un orologio svizzero, a ridosso della discussione sulla manovra il leader della Cgil Landini rilancia la proposta di una patrimoniale. Ed è praticamente certo che il Pd di Elly Schlein la accoglierà con favore - commenta Dario Damiani, senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio -. Penalizzare chi lavora, crea ricchezza e occupazione e investe nel futuro del Paese è, da sempre, l'ossessione della sinistra. Ma colpire il patrimonio significa scoraggiare l'impresa, bloccare la crescita e punire il merito. Forza Italia è e sarà sempre contraria a qualsiasi tassa. Le imposte vanno ridotte, come stiamo facendo. Non c'è davvero bisogno di inventarne di nuove per alimentare una visione ideologica e fallimentare dell'economia".

