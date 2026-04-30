Pensioni, l'Inps ti chiede indietro soldi? Quando puoi dire "no": la sentenza

UNa sentenza della Suprema Corte serve un assist ai pensionati: lecito il rifiuto di restituire all'Inps le somme richieste nel caso in cui il reddito risulti aumentato. Il tema riguarda da vicino chi percepisce prestazioni legate al reddito, come l’Assegno Sociale, misura assistenziale destinata agli over 67 con risorse limitate. L’importo, aggiornato periodicamente, non è fisso: varia in base alla situazione economica e può ridursi fino ad azzerarsi se si superano determinate soglie. Proprio questa natura “mobile” è all’origine di molti contenziosi.

Il nodo - come spiega minuziosamente brocardi.it - è nel meccanismo di calcolo adottato dall’Inps, che prende come riferimento i redditi dell’anno precedente. Ne deriva uno sfasamento temporale: si possono percepire importi pieni anche quando la situazione economica è già cambiata. Solo in seguito, attraverso controlli incrociati, l’Istituto ricalcola quanto dovuto e chiede indietro le somme considerate indebite.