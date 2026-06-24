Euro digitale, tutto pronto: cosa cambia per conti correnti e contati

L’euro digitale sarà uno strumento digitale pubblico, utilizzabile sia online che offline, progettato per convivere con il contante senza sostituirlo.Tra le misure principali: l'obbligo di accettazione per commercianti e operatori economici (con deroghe per micro e piccole imprese); i servizi di base gratuiti per i cittadini (apertura conto, detenzione, pagamenti); l'introduzione graduale, preceduta da una fase di test approfonditi su sicurezza, accessibilità (soprattutto per anziani e categorie fragili) e funzionamento.

Il Parlamento europeo ha compiuto un passo importante verso la nascita dell’euro digitale. La commissione Affari economici ha approvato il mandato negoziale che permette di avviare i triloghi con Consiglio e Commissione per definire il regolamento della nuova moneta elettronica della BCE. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione riducendo la dipendenza dai grandi circuiti privati internazionali ( Visa, Mastercard, PayPal ).

Uno dei punti più discussi riguarda i limiti ai portafogli digitali: se Parlamento e Consiglio non dovessero raggiungere un accordo, la BCE stessa potrebbe fissare un tetto massimo alla quantità di euro digitali detenibili dai privati, per evitare fughe di capitali dalle banche tradizionali e tutelare la stabilità finanziaria.I commenti politici italiani sono trasversali e positivi. Pasquale Tridico (M5S) ha parlato di strumento “inclusivo” che permette a tutti, inclusi pensionati, di usare pagamenti digitali semplici e sicuri. Nicola Zingaretti ha sottolineato la necessità di sovranità europea nei pagamenti, mentre esponenti di Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno evidenziato il rafforzamento della sovranità monetaria e la risposta ai rischi di stablecoin.L’entrata in vigore non è imminente: dopo il negoziato, l’avvio operativo è atteso non prima del 2029. In questo quadro però bisogna porre attenzione al controllo dei portafogli digitali. Il Parlamento europeo propone infatti un meccanismo che, in caso di mancato accordo politico, consentirebbe alla BCE di fissare direttamente il tetto massimo di euro digitali che possono stare nelle "tasche" dei cittadini europei. Un nodo da sciogliere di non poco conto...