Prevedere le Borse, ecco la tecnologia per diventare milionari

Il progetto, ancora sperimentale ma considerato strategico, sarebbe separato da Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger , pur potendo contare su una base potenziale di oltre 3,5 miliardi di utenti complessivi.

Secondo quanto anticipato dal The New York Times, il gruppo sta lavorando ad “ Arena ”, un’app autonoma che consentirebbe agli utenti di fare previsioni su eventi sportivi, politici , di attualità e andamenti di Borsa attraverso un sistema a punti , senza scommesse in denaro nella fase iniziale.

Il cervello di Mark Zuckerberg non si ferma mai e la sua ultima iniziativa potrebbe essere la prossima grande scommessa di Menlo Park, oppure chissà… l’ennesimo esperimento destinato a spegnersi. Sguardo crescente sui mercati di previsione e si prepara la risposta di Meta in un settore che sta rapidamente attirando capitali e utenti. L’obiettivo è intercettare nuovi spazi di crescita in un ecosistema social che mostra segni di saturazione e che spinge le big-tech a cercare nuove forme di engagement.

L’idea nasce dal boom dei cosiddetti prediction market, piattaforme che trasformano le previsioni in contratti scambiabili. Realtà come Polymarket e Kalshi sono diventate un fenomeno globale, con volumi di scambio enormi e una crescita accelerata fino a superare i 130 miliardi di dollari nel 2026. Ma il settore non è privo di ombre.

Un’inchiesta del Wall Street Journal ha evidenziato come i profitti siano concentrati in una minoranza di utenti professionali, mentre la maggioranza perde denaro. Non mancano i rischi di manipolazione e insider trading, come nel caso di un militare americano accusato di aver sfruttato informazioni riservate su operazioni legate a Nicolás Maduro per ottenere guadagni personali.

La crescita del comparto ha già attirato l’attenzione della Commodity Futures Trading Commission e della politica americana, che teme derive speculative. Meta aveva già tentato un esperimento simile nel 2020 con Forecast, poi chiuso. Ora Zuckerberg prova a rilanciare, ma resta l’incognita principale: Arena riuscirà davvero a vedere la luce o finirà tra i progetti abbandonati della Silicon Valley?