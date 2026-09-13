Pensioni, occhio all'errore: ecco chi rischia il taglio dell'assegno dal 15 settembre

Occhio al 15 settembre. Chi percepisce una pensione integrata al minimo, una maggiorazione sociale o un trattamento ai superstiti e non ha ancora comunicato all'INPS i redditi del 2022 ha pochi giorni per mettersi in regola. Altrimenti, superata la data di metà mese, l'Istituto procede alla revoca definitiva della prestazione. Come riportato da Brocardi.it, "le prestazioni interessate non sono acquisite una volta per tutte. La normativa impone all'INPS di verificare periodicamente la condizione economica dei beneficiari, perché il diritto a questi importi aggiuntivi dipende da soglie reddituali soggette a variazione di anno in anno".