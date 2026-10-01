Carburanti, anche Tamoil taglia i prezzi: dove trovare tutte le stazioni

Dopo Eni, Ip e Q8 anche Tamoil annuncia misure per il contenimento dei prezzi dei carburanti. È quanto si legge in una nota che annuncia: "Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio". L'iniziativa si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale che continua a influenzare i mercati energetici e il settore dei trasporti, con significative ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi sostenuti dagli operatori economici.

Accogliendo dunque gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori, "Tamoil Italia intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti". La nota spiega che "le misure adottate sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026". Solo poche ore prima fonti di Palazzo Chigi avevano spiegato che "sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il Governo libico per favorire l’adesione di Tamoil all’appello sul price cap dei carburanti".