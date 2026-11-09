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Bonifico dai genitori ai figli: quando scatta la tassa dell'8%, cosa non sbagliare

lunedì 9 novembre 2026
Bonifico dai genitori ai figli: quando scatta la tassa dell'8%, cosa non sbagliare

2' di lettura

I bonifici tra genitori e figli, utilizzati per sostenere gli studi, contribuire all'acquisto della prima casa o affrontare le spese quotidiane, non sono automaticamente soggetti a tassazione. Tuttavia, quando gli importi diventano particolarmente elevati, è importante poter documentare la provenienza e la finalità del trasferimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15315 del maggio 2026, ha chiarito che, in assenza di documentazione adeguata o di una valida giustificazione giuridica, l'Agenzia delle Entrate può considerare il trasferimento una donazione indiretta e applicare la relativa imposta.

Per le donazioni tra genitori e figli è prevista una franchigia di 1 milione di euro per ciascun donante e beneficiario. Sotto questa soglia non si paga alcuna imposta. Per le donazioni formali, sulla parte eccedente si applica un'aliquota del 4%, mentre per le liberalità indirette individuate durante i controlli fiscali l'aliquota può arrivare all'8%. Nel calcolo della franchigia si considerano anche le precedenti donazioni effettuate dallo stesso donante.

Un'attenzione particolare riguarda i contributi economici per l'acquisto della casa: l'esenzione è possibile se il denaro è direttamente collegato alla compravendita e tale collegamento è dimostrabile attraverso documenti, non soltanto tramite la causale del bonifico. Restano invece esclusi dalla tassazione i regali di modico valore e i normali aiuti familiari destinati al mantenimento o agli studi. La valutazione del modico valore dipende sia dalla somma trasferita sia dalle condizioni economiche di chi effettua il versamento. In conclusione, i normali aiuti tra familiari non vengono tassati, ma per i trasferimenti importanti è fondamentale conservare prove e documenti che ne chiariscano origine e finalità.

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