Nvidia, l'amante è una spia: corna e crollo in Borsa

Chi l’avrebbe mai detto che Mr Nvidia, Jensen Huang, la superstar dei big tech e l’uomo su cui scommetteva l’Occidente per vincere la corsa all'intelligenza artificiale contro i rivali cinesi sarebbe potuto diventare la sua minaccia principale? La ragione di questo timore sta nella rivelazione del tradimento di Jensen Huang con Alice Huang, manager della compagnia tecnologica Megaspeed, individuata dal Dipartimento di Stato americano come una spia cinese. Il governo di Pechino nega ogni accusa, ma ovviamente la sensibilità dei temi in gioco tocca le sfere più alte di aziende e istituzioni.

Huang stesso ha ammesso la relazione extraconiugale con un messaggio interno ai dipendenti: «Debbo delle scuse alla mia famiglia e a tutti voi. Sono stato infedele a mia moglie, le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto». Il Day After è rovinoso: Nvidia ha aperto un’inchiesta indipendente «alla luce della notizie che l’amministratore delegato è stato il bersaglio di un’azione da parte di un’intelligence straniera», la sessione di lunedì in borsa ha toccato il - 7% e il patrimonio personale di Mr. Huang è sceso di 7 miliardi 400 milioni di dollari, facendolo scalare di in decima posizione nella classifica dei Paperoni del mondo.

Soldi, sesso e spionaggio: con queste tre “S” la notizia ha fatto il giro del mondo. Huang, classe ’63, nato a Taiwan e cresciuto in America con una laurea alla Oregon State University e dottorando a Stanford è alla guida del colosso di microprocessori più avanzati al mondo, con un valore di mercato che sfiora i 5 miliardi di dollari. Consacrato da Time l’architetto dell’intelligenza artificiale, considerato la Taylor Swift dell’informatica, a Taiwan si parla di un vero e proprio fenomeno “Jensanity”.

La Huang-mania passa anche dal giubbotto: a luglio una sua giacca battuta all’asta ha sfiorato il milione di dollari. A intaccare la sua aurea leggendaria è la storia con Alice Huang: con un passato pieno di ombre, di lei si sa che è una ex giornalista della televisione di Stato cinese, approdata al mondo della finanza fino a entrare nel 2023 nella compagnia tecnologica basata a Singapore, Megaspeed, nel mirino di Washington per sospetto contrabbando di microchip. Ed è da quel momento che Alice Huang, a sua volta, finisce sotto osservazione. L’elemento cruciale nella strategia americana per la corsa alla vittoria sull’intelligenza artificiale sta proprio nel limitare la vendita dei microchip avanzati di Nvidia ai cinesi. È dal 2022, con l’amministrazione Biden, che Washington ha progressivamente limitato le esportazioni dei prodotti più all’avanguardia verso Pechino.

Dal 2023 Megaspeed è partner commerciale di Nvidia per il sud-est asiatico ed è in questo accordo che sarebbe stato orchestrato l’inganno perfetto nei confronti di Mr. Huang. Come accade nelle migliori “honey trap” che la storia propone, Alice Huang è stata l’esca perfetta. A inizio 2024 sarebbe stata lei a volare in California per partecipare al meeting annuale di Nvidia e a giugno dello stesso anno i due amanti sono stati fotografati insieme a Taipei durante una festa mentre in città si teneva Computex, una delle più importanti fiere tecnologiche al mondo. A maggio del 2025 sempre a Tawain nuove fotografie li immortalano insieme ad altre persone in un ristorante.

Poche date di incontri sono state sufficienti ad allertare le maggiori testate giornalistiche che con pressanti indagini stanno portando alla luce elementi sempre più inquietanti di una spy story che alimenta le preoccupazioni: quanto è compromessa la sicurezza informatica americana? Ad aggiungere mistero al mistero è la notizia del New York Times secondo cui il responsabile legale di Nvidia sarebbe intervenuto per far spostare un’indagine del Dipartimento del Commercio americano nei confronti di Megaspeed nelle mani del Dipartimento di Giustizia.