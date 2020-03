Regina Elisabetta in fuga da Buckingham Palace per coronavirus: i suoi assistenti infettati?

15 marzo 2020 a

Boris Johnson non arretra sulla teoria dell’immunità di gregge e porta avanti il suo piano per il Regno Unito, sapendo però di dover tutelare gli anziani per evitare che l’emergenza diventi una strage. Il numero uno britannico si è deciso ad affrontare il coronavirus come se fosse una guerra e sarebbe pronto a passare a misure più drastiche, come mettere in quarantena fino a quattro mesi tutti gli ultra 70enni di oltremanica. Intanto nella serata di sabato 14 marzo la Regina ha lasciato Buckingham Palace in fretta e furia: non risulta alcun contagio, ma i suoi assistenti temevano per la sua salute, dato che a palazzo ci sono migliaia di dipendenti e non è improbabile che qualcuno abbia contratto il virus. Elisabetta e il marito Filippo si sono trasferiti nella tenuta di Winsdor, dove potrebbero essere messi in quarantena precauzionale. D’altronde non si gioca con la salute della Regina.