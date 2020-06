Atlanta, un altro afroamericano di 27 anni ucciso dalla polizia: il video che può far tremare Trump

13 giugno 2020 a

Un altro afroamericano vittima della polizia negli Stati Uniti. Rayshard Brook, 27 anni, è morto ad Atlanta dopo essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco da un agente dopo aver opposto resistenza all'arresto. La polizia è intervenuta dopo essere stata allertata da una telefonata proveniente da un ristorante, che denunciava la presenza di Brooks, addormentato in un parcheggio. Sottoposto all'alcol test, che non ha superato, gli agenti hanno tentato di arrestarlo, ma lui ha opposto resistenza, impossessandosi di un taser degli agenti. A quel punto, uno degli agenti ha sparato, ferendo il giovane. Trasportato in ospedale, Brooks è morto poco dopo. La scena è stata ripresa in un video, che gira sui social e che ha provocato nuove polemiche sull'odio razziale in Usa da parte della polizia, dopo il caso di George Floyd. E per Donald Trump adesso si fa veramente dura. Un'altra polemica politica scatenata dai democratici potrebbe danneggiare la sfida con Joe Biden per la corsa alla Casa Bianca

