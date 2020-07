Meghan Markle e Harry in crisi, gossip impazzito: "Il principe si è riavvicinato molto a Kate Middleton"

15 luglio 2020 a

In crisi: per questo l'ormai ex Principe Harry avrebbe chiesto aiuto addirittura alla cognata, Kate Middleton, con cui pure non erano mancati pesantissimi screzi personali nei mesi scorsi. Il Duca di Sussex, in esilio Oltreoceano insieme alla moglie Meghan Markle dopo la rottura con la famiglia reale inglese, avrebbe "perso il bandolo della matassa" e sarebbe "tormentato" dalla vita negli Stati Uniti. E mentre Meghan, con un video, ha parlato di "voci spiacevoli" invitando una platea di ragazze a "far silenziare questi rumori. Perché questo sono solo rumori" (messaggio motivazionale che molti hanno interpretato come sfogo personale), Harry starebbe già progettando la fuga dalla villa milionaria di Beverly Hills in cui Meghan l'ha convinto a trasferirsi.

L'aria americana, anche a causa dei frequenti litigi vip della moglie, sta diventando irrespirabile per il fratello dell'erede al trono William, angustiato anche dalle incertezze sulla sua carriera futura. Perché se Meghan ha pur sempre la valvola di sfogo del cinema, Harry resta un "cocco di Corte" che ha sempre vissuto, anche se soffrendo talvolta, secondo le rigide etichette reali. Il suo lavoro era fare il Principe, e ora è semplicemente disoccupato.

