Harry e Meghan Markle, "fermiamo il matrimonio": a chi chiese aiuto William per boicottare le nozze, uno sfregio inaccettabile

Il principe Harry e Meghan Markle contro tutti. Alcune nuove rivelazioni sui rapporti all'interno della famiglia reale inglese ci portano ad aprire l'ennesimo capitolo sui contrasti tra i duchi di Sussex e gli altri inquilini di Buckingham Palace. Questa volta il protagonista è il principe William, che avrebbe cercato in tutti i modi di convincere il fratello Harry a non sposare l'attrice americana di Suits. Addirittura avrebbe chiesto aiuto allo zio Charles Spencer, il fratello di mamma Diana. La rivelazione arriva dal libro in uscita il 20 ottobre, "Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult", dello scrittore britannico Robert Lacey, già autore di una biografia di Elisabetta II e consulente della serie Netflix sulla royal family, The Crown.

Lacey racconta che quando il principe Harry nel 2016 presentò Meghan ai parenti, papà Carlo e la regina non ebbero problemi ad accettarla. E anche Kate Middleton, all’inizio, si mostrò cordiale con la futura cognata. A mostrare più preoccupazione fu William d’Inghilterra, il duca di Cambridge, soprattutto quando il fratello iniziò a parlare di nozze. Il timore era quello che si stesse correndo un po' troppo. Harry, però, pensava che William fosse più in ansia per il regno, che un giorno si troverà a guidare, più che per la sua felicità. E allora il compagno di Meghan decise di respingere al mittente i consigli sulla sua vita privata. A quel punto William chiese aiuto allo zio Spencer, un duro colpo per Harry, che si arrabbiò ancora di più con il fratello. "La frattura tra di loro nacque allora. Ci sarebbero stati rattoppi e riconciliazioni, specie quando era necessario dare una pubblica dimostrazione di unità familiare, ma quella rabbia e quella distanza non si è mai risanata", si legge nel libro.

