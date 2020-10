Regno Unito, sesso e droga nel sommergibile nucleare: lo scandalo che fa tremare la Regina

20 ottobre 2020 a

Imbarazzo per il Regno Unito. Il responsabile dei missili nucleari del sommergibile HMs Vigilant ha provocato uno scandalo da ben pochi precedenti. Len Louw, questo il suo nome, è tutt'altro che l'uomo preciso, intransigente. D'altronde è lui la persona chiamata a gestire armi da provocare - come spiega Il Messaggero - 30 Hiroshima e da uccidere 60 milioni di persone. Len è piuttosto il tipo che si presenta sul luogo di lavoro dopo una notte di bevute, ancora "sbronzo lercio" e con in mano un cartoccio contenente degli avanzi di pollo arrosto per il pranzo. Il tutto ha inizio un giorno, o meglio, una mattina, quando i colleghi non hanno potuto fare a meno di notare le pessime condizioni del responsabile.

"La persona da cui stava prendendo le consegne ha capito che c'era qualcosa di gravemente fuori posto", ha raccontato una fonte ai tabloids, spiegando che Louw "non era in condizioni di essere responsabile delle armi nucleari" e che "non c'era altra scelta che allertare i superiori". Una questione, questa, non nuova. l'HMS Vigilant, non a caso è soprannominato HMS Sex and Cocaine. Prima delle cattive abitudini di Louw, nel 2017 un ex comandante e un primo ufficiale sono stati rimossi per aver avuto rapporti sessuali con ufficiali donne di prima leva, violando la regola che impone di "non toccare", ossia di non avere relazioni intime a bordo. Poco dopo altri nove membri dell'equipaggio erano stati licenziati per aver sniffato cocaina. Un caso che fa il giro del mondo e che mette in difficoltà la Regina.

