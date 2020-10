Nancy Pelosi: "Biden presidente qualsiasi sia il risultato finale". La frase rubata scatena il caso: ha ragione Trump, voto truccato?

31 ottobre 2020 a

a

a

"Biden sarà presidente qualsiasi sia il risultato finale". La frase pronunciata dalla speaker democratica Nancy Pelosi ha scatenato numerose polemiche negli Stati Uniti a pochissimi giorni dalle presidenziali, in programma il 3 novembre. L'affermazione, che ha suscitato lo sgomento di molti, è venuta fuori durante una conferenza stampa a Capitol Hill. "Sono molto sicura che Joe Biden verrà eletto presidente martedì - ha detto la dem ai giornalisti -. Qualsiasi sia il conteggio finale dei voti. Il 20 gennaio si insedierà come presidente degli Stati Uniti". Le sue parole hanno preoccupato soprattutto i repubblicani, con Donald Trump in testa. Molti di loro hanno definito la sua dichiarazione "un'ammissione che i democratici trufferanno le elezioni in tutti i modi pur di vincere”.

"Ecco chi fa soldi quando una persona crepa di coronavirus": inquietante sparata di Donald Trump, "vale 2mila dollari"

Ad alimentare ancor di più i sospetti c'è un'altra intervista di Nancy Pelosi ai microfoni della Msnbc. "La miglior cosa che il presidente può fare per la nostra nazione è accettare il risultato di questa elezione da vero uomo", ha detto la speaker della Camera. Anche queste parole hanno fatto dubitare gli elettori, che ora si chiedono se i dem sappiano già in anticipo chi vincerà o se quella della Pelosi sia solo una tattica per ostentare sicurezza all'avvicinarsi del voto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.