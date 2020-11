Donald Trump, "sta già pensando al 2024": indiscreto Cnn, il piano per "vendicare" la sconfitta di misura

06 novembre 2020 a

Joe Biden sembra ormai avviato alla conquista della Casa Bianca: quando ormai mancano gli ultimi voti da conteggiare, il candidato democratico è avanti in Nevada, Arizona, Georgia e Pennsylvania ed è virtualmente il nuovo presidente americano con oltre 300 grandi elettori. Comunque vada, questa però non sarà la fine politica di Donald Trump: innanzitutto la questione della rielezione è lontana dall’essere risolta, dato che il Tycoon sta preparando battaglia legale in tutti gli Stati chiave in cui ha perso di misura, con la situazione che è stata completamente ribaltata dai voti postali. Secondo la Cnn, Trump e i suoi stretti collaboratori avrebbero già iniziato a pensare a come impostare la corsa per il 2024: “The Donald” ha tutto il diritto di ricandidarsi tra quattro anni per provare a conquistare il suo secondo mandato alla Casa Bianca. Attualmente in quest'ottica i suoi argomenti principali sono due: 1) è stato privato della riconferma soltanto da una “frode elettorale”, se fossero stati conteggiati soltanto i “voti legali” avrebbe vinto nettamente; 2) lui è l’unico tra i repubblicani che è in grado di vendicare questa profonda ingiustizia del 2024. Sembra una base solida per cui iniziare, anche se non sarà facile trovare facili appigli in questa sua linea sui brogli, dato che tutte le emittenti televisive americane, anche quelle più conservatrici, sono arrivate a censurarlo quando ha parlato di “frode elettorale” in conferenza: e continueranno a farlo a meno che non spunteranno prove evidenti di brogli.

