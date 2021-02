Principe Filippo resta in ospedale: "Demoralizzato, non vede l'ora di uscire", ansia a corte

27 febbraio 2021 a

Il principe Filippo resta in ospedale. Il marito della Regina Elisabetta è ricoverato ormai da due settimane, un periodo molto lungo. Non era mai successo prima. Il duca di Edimburgo si trova al King Edward VII di Londra dal 16 febbraio a causa di un'infezione. L’ultimo bollettino, infatti, parlava solo di infezione senza entrare nel dettaglio del malore che ha colpito il Reale.

Buckingham Palace ha comunque rassicurato i cittadini britannici sulle condizioni del principe Filippo, spiegando che sta bene e risponde alle cure e alle terapie. Anche il figlio Edward ha detto che il padre sta “molto meglio”. Tuttavia, la sua età, 99 anni – 100 a giugno -, crea comunque una certa apprensione. “Non vede l'ora di uscire e questo è il segnale più positivo, incrociamo le dita”, ha aggiunto il principe Edward in un’intervista a SkyNews, ammettendo però che il padre è “un po' demoralizzato” per via del lungo ricovero.

La situazione crea ansia a corte, anche perché non si sa quando ci saranno le dimissioni del principe, che comunque non sembrano imminenti. Intanto a preoccupare la Regina Elisabetta è anche l’improvviso attivismo mediatico degli ex membri della Famiglia Reale, Harry e Meghan. La coppia, che ora vive in California, sarà impegnata in una lunga e intima intervista con Oprah Winfrey il prossimo 7 marzo.

