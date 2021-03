Kate Middleton, dopo le accuse drammatiche si presenta in pubblico così: il gesto a Meghan Markle, altro terremoto

10 marzo 2021 a

a

a

L'intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey è stata un terremoto planetario: epicentro nel Regno Unito, famiglia Reale, ma se ne parla ovunque. Parole e accuse pesantissime, quelle di Meghan, che ha puntato il dito contro la Corona per razzismo. Intervista non sempre convincente, ma dall'impatto clamoroso. Tanto che la Regina Elisabetta, dopo due giorni di silenzio, ha parlato promettendo che indagherà su quanto detto e aggiungendo che Meghan e Harry saranno sempre i benvenuti nella famiglia. Parole di circostanza che celano malumori e tensioni senza precedenti.

Video su questo argomento "Ha avuto il coraggio di confessare". Chi è questa signora? Meghan, bomba americana sulla Regina

Molti passaggi, durissimi, anche contro Kate Middleton, moglie di William, il cui rapporto con Meghan sarebbe stato pessimo, irrecuperabile. Da tempo. E nelle ultime ore, Kate Middleton ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo l'intervista della Markle. Ed è apparsa molto tesa, scura in volta. Insomma, ha subito il colpo. E non poteva essere altrimenti, anche perché il protocollo-Windsor le impedisce di replicare, di dire la sua verità.

"Tutto un giro di soldi". Meghan e Harry, Poletti terremota La Vita in diretta: quello che nessuno osa ammettere

E in questa apparizione pubblica, secondo gli esperti di faccende reali, la Middleton avrebbe però trovato un modo di mandare un messaggio a Meghan. Come? Con il look. Secondo i tabloid britannici, infatti, la blusa rosa di e soprattutto gli orecchini dorati e rosa di Missoma – brand che Meghan adora – sarebbero da interpretare come una mano tesa, un gesto di pace e di quiete. E ancora, è stato fatto notare come le pietre incastonate nei pendenti sono di rodocrosite, un cristallo in grado di trasmettere compassione, promuove l’amore incondizionato e libera dai condizionamenti psicologici. Ma il mistero rimane. Soprattutto perché se così fosse, il volto teso di Kate strideva, eccome, col presunto messaggio del suo outfit.

Meghan e Harry? Ecco il commento del principe Carlo: "Fantastico qui, ci sono...". L'agghiacciante gaffe con l'infermiera nigeriana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.