Kate Middleton, indiscrezioni-choc: come è ridotta dopo le bordate di Meghan Markle. Lite isterica e pianto prima delle nozze...

La clamorosa intervista di Meghan Markle e del principe Harry a Oprah Winfrey che ha travolto i Windsor continua a scuotere la Gran Bretagna e la famiglia reale in primis. Kate Middleton sarebbe sotto choc dopo le accuse contro di lei. Meghan, infatti, ha raccontato alla Cbs che pochi giorni prima delle sue nozze, avrebbe avuto uno scontro con Kate. La Markle ha detto di essere scoppiata a piangere perché la Middleton l’avrebbe trattata malissimo, dopo una discussione piuttosto nervosa e accesa sugli abiti che avrebbero dovuto indossare le damigelle. Una dichiarazione che ha sconvolto Kate.

La duchessa di Cambridge, secondo quanto riporta una fonte citata da Us Weekly, sarebbe rimasta gelata dal racconto fatto da Meghan. "Kate si trova tra l’incudine e il martello. Vuole farsi sentire e aiutare la corona a ricostruire la propria immagine, ma non è tipo da scontro né da escalation. Kate alla fine parlerà solo di alcuni argomenti affrontati da Meghan, in particolare l’incidente delle lacrime". Kate, sulla questione del pianto, avrebbe detto semplicemente: "Stavamo cercando di capire qualcosa in più sui vestiti delle damigelle. Quello che è successo non sarebbe dovuto essere un motivo di così grande screzio tra noi". E ancora, ribattendo a un'altra accusa della Markle: "Nessuno dei membri della famiglia è mai stato geloso di lei".

Da parte sua la Regina getta acqua sul fuoco. Buckingham Palace ha infatti diffuso un comunicato stampa ufficiale che in poche parole risponde alle accuse lanciate da Meghan Markle: "Le questioni sollevate particolarmente quelle della razza, sono preoccupanti", "vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia privatamente". Ma si sottolinea che "alcuni ricordi possono variare". Insomma, la questione verrà e dovrà essere affrontata in famiglia secondo la Regina Elisabetta. Basta clamore, il Regno Unito è sotto choc.

