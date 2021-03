Meghan Markle e Harry, lo scoop che li sotterra: "100 milioni di sterline". Inchiodati mentre piangono miseria: la loro fine?

14 marzo 2021 a

Forse, Meghan Markle e il principe Harry, se potessero, tornerebbero indietro. Nel Regno Unito, dopo l'intervista-bomba concessa a Oprah Winfrey, li stanno letteralmente massacrando. Fatti a pezzi dai tabloid e dall'opinione pubblica. Si pensi, per esempio, che un sondaggio di YouGov, effettuato pochi giorni dopo l’intervista, il 10 e l′11 marzo, attesta come il 48% degli intervistati dice di avere un’opinione negativa del principe Harry, rispetto al 45% che esprime un parere positivo. E ancora, lo stesso sondaggio registra un crollo della popolarità della coppia: di 15 punti per Harry e di 13 punti per Meghan. Scaricati dal Regno Unito dopo le accuse di razzismo ai Windsor e dopo un'intervista che, in effetti, ha lasciato molti dubbi e altrettanti sospetti.

Altre bombe vengono sganciate dall Daily Mirror, che analizza il presunto taglio dei "finanziamenti" alla coppia deciso dalla famiglia reale britannica. Il titolo del Daily Mirror è una specie di missile terra-aria: "Meghan e Harry sono diventati una coppia da 100 milioni di sterline dopo che i Reali li hanno tagliati fuori". Chiara l'accusa: mentre piangono miseria starebbero facendo i soldoni. Anche se non è semplice quantificare il giro d'affari mosso da Meghan e Harry dopo lo strappo con la Corona.

Ma tant'è, le cifre riportate dal Daily Mirror si basano sul valore dei loro possedimenti attuali: la villa di Meghan Markle e del principe Harry nella periferia di Los Angeles potrebbe essere triplicata di valore da quando l’hanno acquistata - scrive il Mirror - e i loro contratti con Netflix e Spotify valgono decine di milioni di sterline. Harry, 36 anni, nell'intervista aveva detto che la coppia aveva "dovuto stringere accordi con i giganti dello streaming, Netflix e Spotify, perché la famiglia mi ha letteralmente tagliato fuori finanziariamente".

Eppure, di problemi a reperire del denaro non sembrano averne. Lo stile di vita di Meghan e Harry è sontuoso, roba proibitissima ai comuni mortali. Si pensi che la villa da 10,5 milioni nella periferia di Los Angeles è in un quartiere riservato a personaggi ricchissimi e famosi. A ciò si aggiungono le fortune lasciate a Harry da sua madre, la principessa Diana e dalla bisnonna, la regina madre, secondo quanto riportato stavolta dal Times.

E ancora, racconta il Mirror, hanno acquistato la loro villa con nove camere da letto e 16 bagni a Montecito per 14,65 milioni di dollari (10,5 milioni di sterline) lo scorso giugno dopo aver soggiornato nella tenuta del magnate del cinema Tyler Perry. Secondo gli atti, hanno stipulato un mutuo da 9,5 milioni di dollari (6,8 milioni di sterline). Randy Solakian, l'agente immobiliare che rappresentava il costrutture quando la proprietà fu venduta a un oligarca russo, ha spiegato che Harry e Meghan hanno fatto "un grande affare" acquistando l'immobile nel momento migliore.

