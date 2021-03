Cecilia Rogers, vince più di 2 milioni al lotto ma finisce sul lastrico: droga, botte agli agenti e... seno. Come si è ridotta: uno choc

27 marzo 2021 a

a

a

Una cifra da capogiro completamente polverizzata. È successo a Callie Rogers, la ragazza che da 18 anni vanta il record per la più giovane vincitrice del Lotto inglese. La donna, dopo aver conquistato nel 2003 un jackpot di 1,87 milioni di sterline (pari a 2,186 milioni di euro) quando aveva appena 16 anni, è finita sul lastrico. E non senza terribili colpi di scena. La vincita ha portato a Callie, all'epoca cassiera di un supermercato di periferia del Regno Unito, grande fama. La ragazza è comparsa ovunque, dalla stampa alle televisioni. Ma è stato quando si sono spenti i riflettori che la vita di Callie ha preso una piega tutt'altro che positiva.

Gratta e Vinci, un colpo da 500mila euro: il trionfo dopo il dramma nel 2016. Da lacrime: chi sbanca

Scomparsa dai riflettori della Rogers, oggi trentatreenne madre single con quattro figli di cui un disabile, non si sarebbe saputo nulla se qualche settimana fa non fosse uscita fuori strada con il suo suv. Fin qui nulla di così eclatante se non fosse che, all'arrivo della polizia, ha aggredito gli agenti rei di volerle fare l'alcoltest e i controlli antidroga. Ma Callie non è andata lontana. Le forze dell'ordine hanno infatti riscontrato che la donne era sotto effetto di cocaina e il giudice davanti al quale è comparsa l'ha condannata a una multa di 200 sterline più 100 di risarcimento per l'aggressione all'agente, oltre al divieto di guidare per 22 mesi.

"Era pallido, si è dovuto sedere". Vince 500mila euro al Gratta e Vinci: clamoroso a Verona, solo 5 anni fa...

La Rogers imputa parte di quanto accaduto alla sua vita alla cifra milionaria: "Improvvisamente - ha spiegato al Daily Mail - ero una celebrità locale e le persone si avvicinavano a me nei pub come se fossero i miei migliori amici e io sentivo la pressione di offrire loro da bere. Non sapevo di chi fidarmi". E ancora: "Erano troppi soldi per qualcuno così giovane. Anche se dici che la tua vita non cambierà, lo fa, e spesso non in meglio". Della cifra spaziale, oltre mezzo milioni di sterline è stato speso per mutui e affitti per lei, i genitori e i nonni, 300 mila sterline in abiti firmati e make-up, 250 mila in viaggi e vacanze da sogno dove si è portata di volta in volta tanti amici e fidanzati del momento, ai quali poi ha fatto anche regali rispettivamente per 190 e 188 mila sterline. Poi ci sarebbero anche 250 mila sterline in droga, che però lei ha smentito e 18 mila per tre operazioni per aumentare i seni.

Esce dal bar e vince 500 mila euro, cosa fa al suo rientro. Pazzesco a Lecco: una scelta da non credere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.