Meghan Markel e Filippo, "astio e sospetto". Retroscena: perché il principe non la voleva. "E ora andrà sempre peggio", crolla la Corona?

Non vedeva di buon occhio Meghan Markle, così come non approvava le unioni dei figli con Camilla Parkew Bowles e Sarah Ferguson. Il principe Filippo di Edimburgo le considerava tutte, a torto o ragione, alla stregua di "arrampicatrici sociali". "Donzelle - le definisce il corrispondente da Londra per il Corriere della Sera, Luigi Ippolito - di incerta fortuna e grandi ambizioni". Sembra l'identikit della moglie americana dell'amato nipote Harry, per cui provava infatti "ostilità e sospetto". Proprio per amore e rispetto di Harry, però, l'anziano Filippo, morto venerdì 9 aprile a 99 anni, aveva fatto uno strappo alla regola partecipando al suo Royal wedding nel 2018, nonostante avesse già ufficializzato il suo "ritiro dalle scene pubbliche".

Questo perché il principe era di fatto "il guardiano della famiglia reale". A lui la Regina Elisabetta aveva delegato non solo la gestione del patrimonio, ma pure della famiglia, con tutte le sue beghe infinite negli ultimi 40 anni. Era stato lui a convincere Carlo a sposare finalmente Diana Spencer, e sempre lui aveva scritto una accorata lettera a Lady Diana, cercando di convincerla a ricucire il rapporto con il figlio, toccando i tasti più emozionali: Filippo come Lady D, due personalità apparentemente "defilate" ma forti, vigorose e spesso insofferenti alle costrizioni del Palazzo. Come Meghan, forse, loro a differenza dell'americana erano due nobili che non avevano bisogno della "scalata" alla Corona per ottenere fama e ricchezza.

Non è un caso, forse, che da quando complice l'età il Duca di Edimburgo ha fatto un passo indietro sia scoppiato il bubbone-gossip intorno a Buckingham Palace, in maniera forse ancora più drammatica di quanto non accaduto con Carlo, Diana e le varie scappatelle. Fratelli e nuore contro, cognati in guerra, figli contro genitori. Di fatto, il ritratto di una famiglia disintegrata e incapace di "lavare i panni sporchi in famiglia", con l'apoteosi della deflagrante intervista doppia di Meghan e Harry concessa a Oprah Winfrey (e andata in onda, peraltro, quando Filippo era ricoverato in ospedale) E ora, proprio per questo, secondo la scrittrice italiana trapiantata a Londra Susanna Agnello Hornby "non potrà che andare peggio" senza l'unico punto di riferimento rimasto alla Regina.

