Regina Elisabetta: "La riconciliazione non può essere data per scontata". Le prime parole ufficiali dopo il lutto

La "riconciliazione, la comprensione reciproca non possono essere date per scontate". In occasione dei 100 anni dell'Irlanda del Nord, la Regina Elisabetta, in un discorso, ha inviato i suoi "migliori auguri" al popolo irlandese per celebrare la ricorrenza. L'Irlanda del Nord è stata fondata il 3 maggio 1921, quando il Government of Ireland Act è entrato in vigore e ha diviso l'isola d'Irlanda in due entità separate: l'Irlanda del Nord divenne così parte del Regno Unito insieme a Inghilterra, Scozia e Galles. Proprio come il giorno della fondazione 100 anni fa, non sono previste grandi celebrazioni o grandi cerimonie date le opinioni nettamente contrastanti sulla sua creazione. A contribuire al ridimensionamento delle celebrazioni, anche le restrizioni relative alla pandemia da coronavirus.

Dalla sua fondazione, la società dell'Irlanda del Nord è stata divisa tra coloro che vogliono rimanere nel Regno Unito e coloro che desiderano vedere l'Irlanda del Nord diventare parte della Repubblica d'Irlanda. Per decenni, quella frattura ha alimentato la violenza settaria. I cosiddetti 'Troubles' hanno causato circa 3.500 morti. Poi, l'accordo del Venerdì Santo del 1998 ha formalizzato la condivisione del potere tra unionisti e nazionalisti. Questo processo non si è sempre svolto in modo regolare a livello politico, con le due parti spesso incapaci di raggiungere un accordo su come governare. Si sono verificati anche sporadici focolai di violenza.

"Questo anniversario ci ricorda la nostra complessa storia e offre l'opportunità di riflettere sulla nostra unione e sulla nostra diversità", ha sottolineato ancora la regina in una nota. "È chiaro che la riconciliazione, l'uguaglianza e la comprensione reciproca non possono essere date per scontate e richiederanno forza d'animo e impegno sostenuti", ha aggiunto. La regina ha anche fatto riferimento ai ricordi "preziosi" che ha condiviso in Irlanda del Nord con il suo defunto marito, il principe Filippo, morto il mese scorso all'età di 99 anni.

