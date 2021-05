Meghan Markle fa soldi alle spalle della Regina Elisabetta. Il suo primo libro, occhio alla firma

05 maggio 2021 a

Meghan Markle è una macchina da soldi. La moglie del principe Harry moltiplica attività e iniziative pubbliche dopo il trasloco in California e la spaccatura con la Famiglia reale. E ora farà il suo esordio come scrittrice per bambini. Meghan, infatti, si prepara a far uscire un suo libro intitolato The Bench (La Panchina, ndr), che narra la storia del legame speciale tra un figlio e suo padre visto attraverso gli occhi della madre. Il volume, riporta il Messaggero che cita i media britannici, nel quale la Markle si firma come Duchessa di Sussex, sarà in vendita dall'8 giugno nella collana Children' s Books di Random House, stando a quanto annunciato dalla stessa casa editrice. E c'è da scommettere che sarà tra i libri per bambini più venduti nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

L'ex attrice americana ha fatto sapere di essersi ispirata al rapporto fra suo marito e il piccolo Archie, primogenito dei Sussex che giusto giovedì 6 maggio compie 2 anni. Il volume è arricchito dalle illustrazioni di un artista di fama, Christian Robinson, e sarà disponibile pure in versione audiolibro, letto dalla medesima duchessa. Harry e Meghan sono molto attivi anche nelle attività benefiche, in questo periodo, e hanno appoggiato l' iniziativa Vax Live: The Concert To Reunite The World per donare vaccini anti-Covid ai paesi in via di sviluppo.

In questo momento peraltro Meghan sta vivendo ore di angoscia. La duchessa di Sussex è stata infatti avvistata all’ospedale di Santa Barbara, in California e sarebbe stata ricoverata, secondo quanto riferiscono fonti americane. La notizia non è ancora stata confermata né smentita. Si parla di rischio di parto prematuro: l'ex attrice di Suits è incinta e il secondogenito, una bimba, dovrebbe nascere a metà giugno. L'allerta dei medici, comprensibilmente, è alta.

