Lotteria, vince 26 milioni e si rovina la vita: "C'è anche il video", come distrugge il biglietto. Una tragedia

14 maggio 2021 a

a

a

A Norwalk, in California, è avvenuto un evento più unico che raro. Una donna ha vinto alla lotteria la bellezza di 26 milioni di dollari, che però non è finora riuscita a riscattare perché ha involontariamente distrutto il biglietto, mettendolo in lavatrice. Questa storia va avanti dal 14 novembre, ma solo adesso è emersa: l’estrazione risale infatti a quella data, quando la donna aveva giocato il biglietto rivelatosi poi vincente presso un minimarket nel sobborgo di Los Angeles.

"È la prima volta". Gratta e Vinci, entra per un caffè ed esce con migliaia di euro: il più clamoroso dei colpi di fortuna

Dopo essere stata baciata dalla fortuna, la donna però si è praticamente auto sabotata: adesso sta provando a reclamare lo stesso la vincita, avvalendosi della testimonianza dell’impiegata del minimarket, che ricorda l’ingresso in negozio della signora, registrato anche dalle telecamere di sorveglianza. La copia dei filmati è finita in mano ai funzionari della lotteria della California: le indagini sul reclamo della donna sono partite, ma non sembrano esserci particolari speranze di successo.

Vince due Gratta e Vinci milionari, epilogo da non credere per il piastrellista: la più clamorosa delle decisioni dal pm

Dalla lotteria hanno infatti già fatto sapere che se qualcuno si ritiene vincitore ma non è più in possesso del biglietto vincente, per riscattare la vincita deve fornire una prova della sua esistenza come una fotografia del fonte e del retro del biglietto. Qualora il premio non dovesse essere attribuito alla signora, i 26 milioni andrebbero alle scuole pubbliche della California mentre il negozio che ha venduto il biglietto riceverebbe un bonus di 130mila dollari.

“Ha già la villa”. Una bomba in paese: 3 milioni al Gratta e Vinci in 20 giorni? L'indiscrezione sul muratore cambia il quadro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.