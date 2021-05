Harry, nuova accusa a papà Carlo: "Non mi portava mai in bicicletta". La Royal Family lo zittisce a tempo di record

31 maggio 2021 a

Aveva detto di non essere mai andato in bici col padre, ma diverse foto d'epoca lo hanno smentito. Stiamo parlando di Harry che, nell'intervista a Oprah Winfrey, ancora una volta ha puntato il dito contro la Royal Family e contro papà Carlo in particolare. "È bello avere uno spazio all’aperto dove posso fare passeggiate con Archie e con i miei cani. Tutte queste cose sono meravigliose. Per me il momento più bello è quando posso portare mio figlio a fare un giro in bicicletta, cosa che non ho mai fatto con mio padre quando ero bambino”, ha detto il duca di Sussex.

Le parole al veleno del marito di Meghan Markle però sono state subito smentite da alcune foto diffuse dalla Casa Reale. Foto in cui si vede il futuro erede al trono intento a portare i figli in bicicletta. Uno scatto fatto a Sandrigham nel 1990, per esempio, mostra il duca di Sussex seduto sul retro della bicicletta del padre, mentre il primogenito William pedala accanto a loro. E non è finita qui, perché in un’altra foto, in bianco e nero, scattata vicino al castello di Balmoral, si vede Carlo trainare il piccolo Harry con un carrello attaccato al retro della sua bicicletta.

In un secondo momento, comunque, Harry ha insistito sul fatto che durante l’intervista con Oprah sia stata detta la verità nel modo più “compassionevole” possibile, così da lasciare spazio a una eventuale riconciliazione con la famiglia. Riconciliazione che però non c'è ancora stata e che sembra sempre più lontana.

