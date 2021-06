Meghan Markle, come la chiama il principe Carlo: il soprannome svela tutti i suoi sentimenti per la nuora

05 giugno 2021 a

Anche nella famiglia reale si è soliti ricorrere a dei soprannomi. Particolarmente interessante è quello scelto dal principe Carlo per chiamare sua nuora, Meghan Markle. Non si tratta di un insulto ovviamente, nonostante i rapporti non sereni dell'ultimo periodo e nonostante i continui attacchi dell'ex attrice. Basti pensare all'intervista scandalo rilasciata col marito Harry alla giornalista americana Oprah Winfrey. Il nomignolo in questione sarebbe "tungsteno": si tratta di un elemento chimico duro, pesante, di un colore che va dal bianco al grigio-acciaio e che vanta proprietà particolari. Infatti resiste alle sollecitazioni, alle alte temperature e all’ossidazione.

Il soprannome, apparentemente inoffensivo, è stato letto dall’esperta reale Christine-Marie Liwag Dixon come un complimento. "La famiglia reale può non avere approvato che Meghan e Harry abbiano deciso di rinunciare alla vita di corte e ad un ambiente che non era certo l’ideale per la loro salute mentale - ha spiegato la giornalista sul sito The List -. Però si direbbe che il principe di Galles abbia molto rispetto per la natura resiliente di Meghan". Come rivelato dal corrispondente di corte del Mirror, Russell Myers, il nomignolo scelto da Carlo indica "il più duro metallo esistente in natura nel nostro pianeta". Ecco il perché di "tungsteno", che Carlo userebbe per lusingare la nuora.

Ben diverso, invece, il trattamento che sarebbe stato riservato a Mark Phillips, il primo marito della principessa Anna, soprannominato "Fog", nebbia, dopo il divorzio dalla sorella. C'è da dire, però, che la parola "tungsten" ha significati diversi nella lingua inglese e non tutti sembrano essere dei complimenti. I soprannomi, comunque, sono popolari tra i reali. Alcuni di questi sono anche piuttosto strani, secondo il Mirror. Kate Middleton, per esempio, chiama il marito, il principe William, “Baldy”, ossia “pelato”. A sua volta, però, William chiamerebbe lei "Duchess of Dolittle", cioè “duchessa di Farniente”. E non è tutto. Anche la Regina Elisabetta ne avrebbe uno tutto suo: suo marito, il principe Filippo, morto di recente a quasi cent'anni, l'avrebbe spesso chiamata "Cabbage", cioè "cavolo".

