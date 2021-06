Meghan Markle e il principe Harry, altro sfregio ad Elisabetta e Carlo: ecco quando vedranno la nipotina

07 giugno 2021 a

Lilibet Diana non conoscerà molto presto i suoi nonni. Si presume che la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, sia stata praticamente la prima persona a salutare la neonata, dato che già in occasione della nascita di Archie nel 2019 si trovava vicino alla figlia e a suo marito Harry. Appare invece molto improbabile che il principe Carlo e Thomas Markle possano conoscere presto la loro nuova nipotina.

Ad affermarlo è il biografo reale Robert Jobson, che adduce alle spaccature e ai litigi passati e in corso tra i duchi di Sussex e i loro genitori come motivazione principale per la quale la piccola Lili dovrà attendere un bel po' prima di conoscere i suoi nonni. "Allo stato attuale - ha affermato il biogrago al Daily Mail - sembra improbabile che uno dei due nonni incontrerà la nuova nipote per un po' di tempo. Thomas non è l'unico ad avere problemi con Harry e Meghan".

Negli ultimi tempi, infatti, anche i rapporti con il principe Carlo sono diventati molto tesi. Invece quelli tra Markle e suo padre Thomas sono dissapori di vecchia data: l'uomo avrebbe dovuto accompagnare Meghan al matrimonio, ma si è ritirato dalla cerimonia a causa di problemi di salute. Il rapporto si è poi ulteriormente inasprito quando Thomas ha iniziato a rilasciare interviste in cui affermava di non essere stato invitato ufficialmente alle nozze e di essere stato "troncato" dai duchi di Sussex.

