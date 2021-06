Meteo, "decine di morti improvvise". Temperature record a 49°, la strage che sconvolge il mondo

30 giugno 2021 a

Decine di morti improvvise sono state registrate a Vancouver, in Canada, per il caldo record con punte fino a 49,6 gradi. Mike Kalanj della Burnaby Royal Canadian Mounted Police ha fatto sapere che il distaccamento ha risposto a 25 chiamate per morte improvvisa in un periodo di 24 ore a partire da lunedì. Le morti sono ancora sotto inchiesta e molti dei deceduti erano anziani.

Le temperature nell'area di Vancouver hanno raggiunto poco meno di 90 gradi Fahrenheit (32 gradi Celsius) lunedì, ma l'umidità l'ha fatta sentire vicina a 104 gradi (40 gradi Celsius) in aree che non sono vicine all'acqua, ha affermato Environment Canada. L'ondata di caldo da record potrebbe attenuarsi su parti della Columbia Britannica, dello Yukon e dei Territori del Nord-Ovest entro mercoledì, ma qualsiasi tregua per le province della Prairie è più lontana.

A Vancouver, il dipartimento di polizia ha ridistribuito decine di agenti e ha chiesto di chiamare il 911 solo per le emergenze perché i decessi legati al caldo avevano esaurito le risorse in prima linea e ritardato i tempi di risposta. "Vancouver non ha mai sperimentato un caldo come questo, e purtroppo decine di persone stanno morendo a causa di questo", ha detto il sergente Steve Addison - I nostri agenti sono al limite, ma stiamo ancora facendo tutto il possibile per proteggere le persone". A metà pomeriggio di martedì, ha detto, la polizia ha risposto a più di 65 chiamate per morti improvvise dall'inizio dell'ondata di caldo venerdì.

"La stragrande maggioranza di questi casi sono legati al caldo", ha spiegato, aggiungendo che in una giornata tipo, la polizia di Vancouver risponde a tre o quattro chiamate per morte improvvisa. Environment Canada ha riferito che lo scorso lunedì il sistema meteorologico ha infranto 103 record di caldo in British Columbia, Alberta, Yukon e Northwest Territories. Questi record includono una nuova temperatura elevata canadese di 47,9 gradi Celsius, stabilita a Lytton, nella Columbia Britannica, che ha battuto il precedente record di 46,6 gradi Celsius, stabilito nell stessa cittadina il giorno prima.

