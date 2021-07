Principe Harry "sotto il controllo di Meghan Markle", bomba dell'esperto reale: come lo ha reso schiavo

01 luglio 2021 a

C'è grande attesa oggi per l'inaugurazione della statua dedicata a Lady D nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Oltre all'evento in sé, i sudditi scalpitano perché per la prima volta dopo il funerale di nonno Filippo William e Harry saranno di nuovo faccia a faccia. E se da una parte c'è chi spera in una loro riconciliazione dopo le tensioni degli ultimi mesi, dall'altra invece c'è chi la pensa molto diversamente.

In particolare, secondo il biografo Hugo Vickers i due fratelli non riusciranno ad avere un chiarimento per un motivo ben preciso: "Il principe William e il principe Harry non risolveranno mai la loro frattura finché il duca di Sussex sarà sotto il controllo della moglie, Meghan Markle. Qualsiasi tentativo di ricongiungimento a Londra significa che Harry poi debba risponderne alla moglie quando torna nella loro villa da 11 milioni di sterline a Montecito, in California".

Stando all'esperto reale, Harry "è così soggiogato da Meghan, così sotto il suo controllo che non è davvero possibile una riconciliazione finché non ne esce fuori". E' escluso, comunque, che i due fratelli litighino in pubblico, non solo per questione di decenza ma anche per non rovinare il giorno dedicato alla loro mamma. "Sanno che avranno tutti gli occhi puntati addosso, il mondo osserverà ogni loro movimento. Ciò che il pubblico vedrà sarà uno spettacolo preparato accuratamente per quel giorno, con l’obiettivo di non sollevare ulteriori polemiche”, ha rivelato un insider a Vanity Fair Us.

