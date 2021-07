Meghan Markle? "Sbagliata per noi e per il Paese". Windsor, chi fu la prima a umiliarla: rabbia di Harry, ora si capisce tutto

13 luglio 2021 a

L'ultimo clamoroso retroscena sul principe Harry e Meghan Markle, un ultimo tassello che potrebbe spiegare il loro rancore verso i Windsor. Già, quando e come è iniziata la guerra? Ciò che rivela Lady Colin Campbell, autrice di ben sette libri sui reali inglesi e commentatrice molto ascoltata, potrebbe fornire una importante chiave interpretativa. Il tutto piove nel libro Meghan and Harry: The Real Story, in cui si parla di cosa accadde quando Harry disse di volerla sposare.

Nel dettaglio, la prima a dirgli che sarebbe stata la scelta sbagliata, ad esprimere insomma la sua contrarietà, fa la principessa Anna, unica figlia femmina della regina Elisabetta: "Non sposare quella donna, è assolutamente inadatta", avrebbe intimato la principessa 70enne al nipote. E ancora: "Lei è sbagliata per noi, è sbagliata per il Paese, è sbagliata per il ruolo che dovrebbe assumere".

Il principe ne sarebbe rimasto allibito, secondo quanto scrive la Colin Campbell. E da lì, insomma, fu il diluvio. La stizza di Harry e Meghan che si sentiva rifiutata, la depressione per il fatto di essersi resa conto che molti, nella famiglia reale inglese, non la volessero. Ma sarebbe stata Anna a fare da detonatore alla lunga catena di avvenimenti che ha portato alla fuga a Los Angeles, all'intervista-bomba con Oprah Winfrey e alla rottura, fragorosa e apparentemente definitiva, tra Harry e il padre, il principe Carlo. Tanto che ad oggi, un ritorno a londra di Harry e Meghan, non viene nemmeno considerato un'ipotesi plausibile.

