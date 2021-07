Influencer muore a soli 33 anni dopo tre interventi chirurgici: fan increduli

19 luglio 2021 a

Una storia drammatica quella di Xiaoran, la piccola influencer cinese morta per la chirurgia estetica. La 33enne cinese, nonostante la bellezza, voleva diventare "gengmei", ossia ancora più bella. E così il 2 maggio entra in una clinica di Hangzhou per sottoporsi - tramite consiglio - a una tripla operazione: liposuzione dei fianchi e dell’addome e ingrandimento del seno. In tutto in contemporanea per un totale di cinque sotto ai ferri del chirurgo.

Qualcosa però non va come previsto. Il 4 maggio la ragazza si sente ancora male e fa fatica a respirare. "Normale decorso post operatorio", sono state le rassicurazioni arrivate dalla clinica a cui Xiaron ha sottoposto i suoi timori. La situazione però precipita, fino a quando non la mandano direttamente in ospedale. Qui le riscontrano un’infezione a diversi organi interni e per due mesi rimane in terapia intensiva, tra interventi e trasfusioni. Xiaoran non ce la fa e muore martedì scorso nello stupore di quei follower che la seguivano in tutte le sue esperienze.

Anche quella della chirurgia estetica. Quella di Xiaron non è una novità. Stando alle stime solo il 14 per cento degli operatori di chirurgia plastica in Cina hanno la licenza, 100 mila sono illegali.

