Meghan Markle, "chi ha invitato al mega party": vuole buttarsi in politica? Due consiglieri pesantissimi

Meghan Markle fa 40 anni e si regala una party super vip come quelli che piacciono a lei: tante star di Hollywood e nessun membro della Royal Family. Domani 4 agosto, la Markle compie 40 anni e apre le porte della villa di Montecito a 60 invitati per una festa organizzata da Colin Cowie, la party planner di Tom Cruise, Jennifer Aniston e Kim Kardashian. Da Londra non arriverà nessuno: non tanto per la pandemia quanto per i rapporti sull'orlo della rottura definitiva specie dopo l’annuncio di una biografia da parte di Harry.

Secondo il Daily Mail pare che la duchessa di Sussex, in congedo per maternità, stia strizzando l’occhio alla politica coltivando l’amicizia con Barack e Michelle Obama che sarebbero tra i consiglieri più fidati dell’ambiziosa coppia. Del resto, già nel novembre 2019 in tempi non sospetti, i bookmaker britannici erano convinti che la duchessa avesse dei "piani ambiziosi e a lunga scadenza". E un documentario dal titolo Meghan for president, firmato da Nick Bullen, l’aveva profetizzato: la duchessa, diceva Bullen, "si sta preparando a trasferirsi permanentemente negli Usa per buttarsi in politica in patria".

Gli Obama inoltre sono stati i confidenti e consiglieri per eccellenza dei Sussex riguardo a tutte le questioni inerenti il loro arrivo negli States, e questo in relazione al legame che Harry ha instaurato da tempo con Barack. Tra l'altro la coppia Meghan-Harry avrebbe non poche cose in comune con la coppia Barack-Michelle: stesso editore, un accordo con Netflix che ha concesso ad entrambe le coppie di produrre diversi programmi, con 50 milioni di dollari per l’ex presidente e la ex first lady e 100 per i Sussex pattuiti. Accomunati, anche, dalla produzione di podcast, dal legame con la Winfrey e la nascita di una fondazione benefica a loro nome.

