Regno Unito, check-in chiuso e aereo perso? Follia: si arrampica sul nastro trasportatore per prendere il velivolo, finisce in disgrazia

08 agosto 2021 a

a

a

Sembra uno scherzo, una scena da film, un racconto strampalato. E invece, è tutto grottescamente vero. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un trentaquattrenne che è stato arrestato nella mattinata di sabato 7 agosto all'aeroporto di East Midlands, in Gran Bretagna, per aver tentato di imbarcarsi salendo sul nastro trasportatore per i bagagli.

Volo Bari-Zante, "siamo in ostaggio": dramma a bordo e caos sulla pista, "telefonate alla polizia"

Il punto è che il tizio era arrivato all'aeroporto in grande ritardo, ben 35 minuti dopo la chiusura del check-in per il suo volo diretto in Polonia. E così, dopo essersi accorto di aver perso l'aereo, ha iniziato a dare in escandescenze, a urlare, ad agitarsi, ad inveire contro il personale dello scalo e della compagnia che gli impediva di salire a bordo.

Terracina, aereo sfiora i bagnanti. Attimi di terrore in spiaggia, poi l'impensabile scoperta: ecco chi lo pilotava

A quel punto, il "colpo di genio". L'uomo ha deciso di arrampicarsi sul nastro trasportatore, sperando così di raggiungere il velivolo. La polizia aeroportuale però ha placcato il ritardatario e lo ha arrestato per essere entrato in un'area ristretta aeroportuale senza permesso. Se non lo avessero acciuffato, avrebbe provato a viaggiare in stiva, probabilmente condannandosi a morte sicura. "Sembrava una scena di Die Hard", ha riferito un agente alla Bbc. L'uomo, rilasciato in breve tempo, se l'è cavata con un ammonimento.

Si spoglia, palpeggia seno e sedere alla hostess. Poi pugni in faccia: orrore in aereo, legato con lo scotch | Immagini forti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.