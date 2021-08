Afghanistan, "terroristi dell'Isis all'aeroporto": panico a Kabul, americani a rischio attacco?

21 agosto 2021 a

a

a

Nelle ultime ore è stata segnalata una possibile presenza di terroristi dell’Isis tra le minacce che hanno indotto l’ambasciata americana a Kabul a comunicare di evitare la zona dell’aeroporto. A riportarlo è TgCom24, secondo cui il timore degli Stati Uniti è che i militanti dello Stato islamico possano approfittare del caos che va avanti da quasi una settimana per attaccare gli americani e allo stesso tempo inviare un avvertimento ai rivali talebani.

La Merkel vuole dialogare coi talebani? E loro massacrano il parente di un giornalista tedesco

La tensione resta quindi molto alta all’aeroporto internazionale di Kabul, dove tra l’altro si contano almeno 4 donne morte a causa della ressa di persone che sta cercando di mettere in salvo, scappando dall’Afghanistan riconquistata dai talebani. Nel frattempo nella capitale è arrivato il mullah Abdul Ghani Baradar, considerato il numero due dei talebani: è previsto un incontro per l’istituzione di un governo definito “inclusivo”, anche se i fatti dell’ultima settimana dimostrano chiaramente che quelle dei talebani sono soltanto promesse senza alcuna credibilità.

"Frustate e bastonate". Siamo oltre l'orrore. Ditelo alla Murgia: cosa sono i talebani. Nahal e le sue sorelle, parole sconvolgenti

Gli oppositori e gli ex collaboratori occidentali vengono infatti cercati casa per casa, catturati o peggio ancora uccisi. In attesa di capire come si evolverà la situazione interna, l’Unione Europea si sta preparando a gestire il massiccio arrivo dei profughi: “Stiamo lavorando per aumentare gli aiuti umanitari. Aiutare è una responsabilità morale, non solo quanti arrivano, ma anche chi resta nel Paese”, ha dichiarato Ursula von der Leyen.

"Vuoi andare in aeroporto? Allora fallo". Umiliante imposizione dei talebani a Kabul: gira una voce, capito i "soldati di Allah"?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.