Emmanuel Macron, via libera a Josephine Baker nel Pantheon. Dagospia: "Che parac***on", cosa c'è dietro

Emmanuel Macron dà il via libera alla sepoltura di Joséphine Baker nel Pantheon di Parigi, dove riposano le glorie nazionali di Francia. Dal 30 novembre, le spoglie della famosa ballerina e cantante diventata star mondiale tra anni Venti e Trenta del 900, "scandalosa" e rivoluzionaria, saranno riposte sulla collina del quartiere latino a fianco di personaggi illustri come Voltaire, Hugo e Zola, Rousseau, Marie Curie.

Americana di nascita e francese di adozione, arrivata nel 1925 a 19 anni e naturalizzata nel 1937, è diventata nel giro di pochi anni la musa dei cubisti parigini e l'attrazione principale dei teatri e dei locali notturni della città. Non solo spettacolo, però: scoppiata la Seconda Guerra mondiale, la Baker si arruola nella Resistenza francese contro i nazisti entrando nel controspionaggio (gesto per cui fu premiata con la Legion d'Onore) e dopo la guerra lottò al fianco di Martin Luther King per i diritti civili degli afroamericani.

"Ebbene, io dico che avete ragione!", avrebbe risposto Macron alla delegazione del comitato che aveva organizzato una petizione per la causa della Baker, raccogliendo 38mila firme. Tanto entusiasmo però secondo Dagospia nasconderebbe un secondo fine molto cinico. "Che parac***on!", ironizza sul presidente francese il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino. "Per accattivarsi donne, neri e minoranze varie ed eventuali - sospetta - il reggicipria di Brigitte farà entrare le zinne al vento di Josephine Baker dentro al Pantheon". Lettura maliziosa, ma forse...

