Harry e Meghan Markle, problemi economici: "Mutuo per la casa e cene da asporto", il tracollo finanziario dei Duchi

Non sarebbero in buone acque finanziarie, Harry e Meghan Markle. Dalla vita dorata (o prigione, come l'hanno più volte definita) di Buckingham palace, i duchi di Sussex sono scappati in California, lasciandosi alle spalle oneri e onori della Corona britannica. Risultato: tra veleni e rivelazioni compromettenti, la Royal family ha deciso di tagliare i ponti con i parenti ingrati e soprattutto tagliare la paghetta al rampollo.

Decisione non da poco che ha costretto i duchi "ribelli" a trovare un modo per campare in autonomia dall'altra parte dell'Oceano. Tra progetti per Netflix e (fallimentari) iniziative di charity. Harry e Meghan sembrano aver capito che il modo più sicuro per raggranellare fior di dollaroni e reggere un tenore di vita da "coronati" sia comunque soffiare sul gossip, a suon di interviste-bomba e autobiografie-scandalo. Per la (poca) gioia, ovviamente, della Regina Elisabetta, papà Carlo e il fratello erede al trono William.

Secondo la biografia non autorizzata di Meghan e Harry Finding freedom, scritta a quattro mani da Omid Scobie e Carolyn Durand e ripubblicata ora con nuovi dettagli inediti dopo la famosa intervista a Oprah Winfrey, i Sussex sarebbero stati costretti ad accendere un mutuo per finire di pagare la reggia in cui vivono a Santa Barbara.

Scelta piuttosto inusuale per membri (ex) della famiglia reale, ma così va la vita quando si strappa. Secondo i biografi pettegoli, tra l'altro, a conferma del nuovo regime di sobrietà Harry e Meghan avrebbero deciso di festeggiare il loro anniversario di matrimonio lo scorso maggio con un profilo bassissimo: un party tranquillo a casa, pochi amici e, addirittura, una cena messicana da asporto. I banchetti di Buckingham Palace ormai sono un lontano ricordo.

