Afghanistan, il console Tommaso Claudi manda un videomessaggio a In Onda: il dettaglio sul volto stravolto

L’Isis ha rivendicato l’attentato all’aeroporto di Kabul, dove un kamikaze si è fatto esplodere nei pressi di uno degli ingressi, provocando almeno 60 morti e 140 feriti. E dire che soltanto 24 ore prima era stato dato l’allarme dall’intelligence americana e pure da quella britannica di possibili attentati nella zona dell’aeroporto: ma non è stato possibile evitarlo, con danni enormi per la popolazione afghana e anche per gli Stati Uniti, che hanno perso almeno 10 militari nell’attacco suicida.

Nel frattempo a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo, è arrivato in esclusiva il video messaggio di Tommaso Claudi, il console italiano nonché unico diplomatico presente in Afghanistan che da quasi due settimane si sta adoperando sul posto per salvare più persone possibili. L’attentato di oggi è stato un colpo durissimo, ma Claudi non ne ha parlato perché probabilmente aveva registrato prima il video. Nel suo volto si intuisce però tutta la stanchezza e la sofferenza di una situazione davvero pesante.

“Stiamo lavorando ininterrottamente dal 15 agosto per un obiettivo, che è quello di evacuare il maggior numero di cittadini afghani che necessitano della nostra assistenza - ha dichiarato - la mia foto ha avuto una larga circolazione, credo che ciò sia dovuto al fatto che esemplifica una circostanza, cioè che tutti quanti noi uomini delle istituzioni qua sul campo assolviamo il nostro dovere, che in questo momento è di assistere le persone e a far fronte a una situazione drammatica”.

