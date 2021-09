Kabul, la strage all'aeroporto? Un "suicidio talebano": ecco chi era il kamikaze, una terrificante verità

03 settembre 2021 a

a

a

Il kamikaze dell'Isis-K che lo scorso 26 agosto si è fatto esplodere all'aeroporto di Kabul, provocando 170 vittime, tra cui 13 soldati americani, era stato liberato da una prigione afgana dopo il crollo dell'esecutivo filo-occidentale di Ashraf Ghani. Lo sostiene lo stesso gruppo jihadista in una newsletter online, ripresa dalla Bbc. "Dopo che le forze del precedente governo sono fuggite l'attentatore Abdul-Rahman al-Logari e diversi suoi fratelli sono scappati dal carcere e si sono precipitati a raggiungere i loro fratelli dell'Isis-Khorasan per compiere l'attacco suicida".

Il finto funerale con cui sfregiano Usa e Occidente, l'ultima bestialità dei talebani: con cosa avvolgono le bare | Video

Dopo la presa di Kabul nel giorno di Ferragosto, i Talebani aveva liberato migliaia di detenuti dalla prigione di Pul-e-Charkhi nella capitale afghana e da diverse altre carceri del Paese. Secondo i media locali, tra questi c'erano anche miliziani dell'Isis e di Al Qaida. Intanto il nuovo governo dell'Afghanistan formato dai talebani non dovrebbe essere svelato prima di sabato. Fonti talebane avevano indicato giovedì che la composizione del nuovo governo avrebbe potuto essere annunciata già oggi, dopo la preghiera del venerdì.

"Ecco come ci arrivano i soldi". L'agghiacciante asse tra talebani, Cina e Russia: il portavoce degli estremisti sfida l'Occidente

E oggi, venerdì 3 settembre, sono ripresi i voli interni dall'aeroporto di Kabul. Nelle scorse ore il ministro degli Esteri del Qatar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, aveva espresso l'auspicio che l'aeroporto di Kabul potesse riaprire quanto prima. "Stiamo ancora valutando la situazione", aveva detto precisando che i Talebani e le autorità qatariote stavano cercando di identificare "rischi e possibili guasti" all'aeroporto. Nel frattempo i ministri degli Esteri dell'Ue hanno insistito sul fatto che "restiamo impegnati nel sostegno della popolazione afghana e per sostenerla ci dovremo impegnare con il nuovo governo in Afghanistan, questo non significa riconoscimento". Lo ha dichiarato l'Alto commissario dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio informale dei ministri degli Esteri.

Video su questo argomento Fuochi d'artificio e spari, i talebani festeggiano la partenza degli Stati Uniti da Kabul

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.