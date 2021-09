Meghan Markle e principe Harry condannati da un report, mai più piede nel Regno Unito? L'ultima umiliazione

08 settembre 2021 a

Meghan Markle e il principe Harry non sono per nulla graditi in Regno Unito. Semmai ce ne fosse bisogno, la conferma definitiva è arrivata da un sondaggio condotto da YouGov, in cui i duchi di Sussex hanno toccato il minimo storico. Colpa di tutte le dichiarazioni scomode che hanno rilasciato sulla famiglia reale da quando si sono trasferiti in California.

In particolare l’intervista di coppia rilasciata a Oprah Winfrey lo scorso aprile ha fatto danni irreparabili, soprattutto con quell’accusa buttata lì sul razzismo che sarebbe stato manifestato da alcuni membri della famiglia reale. I britannici sembrano averne abbastanza di Harry e Meghan: soltanto il 34% degli intervistati ha ancora un’opinione positiva sul principe (forse perché molti pensano che sia stato “soggiogato” dalla moglie), mentre l’ex attrice è attestata al 26%, il punto più basso mai toccato.

Ovviamente la regina Elisabetta è in testa al sondaggio con l’80% di consensi, seguita a stretto giro di posta da principe William e da sua moglie Kate Middleton, attestati rispettivamente al 78 e 75. Non a caso in molti vorrebbero che fossero loro a raccogliere l’eredità della regina una volta che questa non ci sarà più: prima però toccherà al principe Carlo diventare re.

