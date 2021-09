Kate Middleton, dove si attacca la tarantola: la prova di coraggio che sconvolge William

30 settembre 2021 a

a

a

Una vera prova di coraggio quella di cui Kate Middleton si è resa protagonista durante il suo viaggio in Irlanda del Nord. La duchessa, infatti, insieme al marito William, è andata a fare visita all'Università dell'Ulster. La coppia ha trascorso una intera giornata tra gli studenti. Sono stati in loro compagnia, confrontandosi con tutti, tra bevute di birra e qualche scambio di rugby. Ma non solo. La Middleton ha stupito tutti, il futuro re in primis, mostrandosi molto coraggiosa.

Meghan Markle "combatte" la povertà? Ma si presenta in pubblico così: scatta il massacro | Guarda

Kate, infatti, ha preso in mano una tarantola, di nome Charlotte, e ha sfoggiato così tutta la sua forza d'animo. Lo stesso William si è mostrato estasiato per la prova della moglie, non credendo ai suoi occhi. L'azione coraggiosa è stata ovviamente ripresa e pubblicata sui social. "Una giornata in mezzo agli studenti con l'apparizione a sorpresa della tarantola Charlotte!", hanno scritto i duchi.

Qualche tempo fa, inoltre, la Middleton aveva confessato che sua figlia adorava i ragni: "Ad Anmer Hall passa i pomeriggi liberi a cercarli", aveva detto. La duchessa, in effetti, ama la natura e deve aver trasmesso questa passione anche ai suoi tre bambini. Tant'è che spesso li incoraggia a trascorrere molto tempo all'aria aperta. Non bisogna dimenticare che Kate è cresciuta in campagna, dove ha trascorso molti anni della sua vita.

Meghan e Harry "per beneficenza" a New York? Come campano veramente: indiscrezioni esplosive

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.