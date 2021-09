Turchia, ubriaco si unisce alla ricerca della persona scomparsa? Sconcerto: quando urlano il suo nome...

30 settembre 2021 a

a

a

Un caso molto particolare verificatosi in Turchia, più precisamente a Inegol, è rimbalzato su tutti i media locali e internazionali. Un 50enne di nome Beyhan Mutlu era decisamente ubriaco quando si è unito alle ricerche di una persona che era stata segnalata alle autorità come scomparsa. La cosa incredibile è che era proprio lui il ricercato e non se n'è reso conto per parecchio tempo, fino a quando uno dei suoi soccorritori non ha gridato il suo nome.

Dove si attacca la tarantola, il gesto di Kate Middleton che sconvolge William: prova di coraggio | Guarda

In pratica l'uomo aveva passato la serata a bere con gli amici, dopodiché improvvisamente era sparito dalla circolazione ed era stato visto per l'ultima volta mentre si dirigeva verso i boschi. Vedendo che non faceva ritorno, gli amici si sono spaventati e hanno chiamato le autorità, che hanno immediatamente organizzato una squadra di ricerca a cui si sono subito uniti diversi volontari. Incredibile ma vero, tra questi c'era proprio il 50enne dato per scomparso.

Dan, il superdotato? "Tutto per mia moglie", scelta estrema: il caso (intimo) che sconvolge l'Australia

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l'uomo si è imbattuto nel gruppo mentre vagava senza meta nei boschi e si è unito per cercare se stesso. L'equivoco è stato chiarito quando uno dei soccorritori ha gridato il suo nome e lui ha risposto "sono qui". Non è però chiaro come sia possibile che nessuno del gruppo di ricerca lo abbia riconosciuto prima...

Cinghiali fuori controllo, terrore per Shakira: aggredita dal branco, come la hanno ridotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.